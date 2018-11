Che fine ha fatto Simonetta Stefanelli, la Apollonia de Il Padrino?

è una giovanissima donna dal volto angelico, dalla grande timidezza, dal candore innocente che con un solo sguardo e un vestito prugna conquista il deciso e magnetico Al Pacino.Più tardi nello stesso filminvece al marito. Tuttavia anche morire in un film maniera fittizia rimane per la Stefanelli un modo per lanciare la propria carriera di attrice di cinema. Proprio la bellezza candida le servirà largamente per interpretare tutti quei contrasti femminili - figura angelica ma istinti bollenti -. Lavorerà infatti in commedie erotiche come, La nuora giovane, Peccati in famiglia e La profanazione.Nel 1973 è protagonista di una copertina erotica su