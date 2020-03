Ashley Zukerman sarà il Robert Langdon della TV al posto di Tom Hanks

Robert Langdon, il professore di Harvard esperto di simboli creato da sta per approdare al piccolo schermo . E ora la serie NBC ha trovato il suo protagonista: si tratta di, star delle serie TVZukerman, nato in America ma cresciuto in Australia, ha 36 anni, 14 in meno rispetto a Tom Hanks quando ha interpretato per la prima volta il ruolo ne Il codice Da Vinci . Ma la scelta è in linea con la premessa, raccontare le prime avventure di Langdon. Prodotta da Imagine Television (e quindi con il coinvolgimento diretto di Ron Howard ), CBS TV Studios e Universal Television, la serie sarà inizialmente basata su, terzo romanzo con protagonista Langdon, che avrebbe dovuto essere adattato per il cinema prima che Howard ripiegasse su Inferno Comprensibile che si sia scelto quel romanzo in particolare, dato che è ambientato a Washington – a differenza degli altri, tutti con location “esotiche” – e dunque è più a portata per il budget di una produzione televisiva. Considerando che Il simbolo perduto è, cronologicamente, seguente a Il codice Da Vinci, è probabile che la serie seguirà l'esempio di, fregandosene della cronologia originale e rimescolando le avventure di Robert Langdon in un amalgama originale. Se verrà confermata dopo l'episodio pilota, la serie andrà in onda su NBC.Perché in effetti non è sicuro al 100% che la serie venga prodotta. Attualmente si sta parlando solamente del pilot, che verrà scritto da, sceneggiatori di. NBC dovrà vederlo, valutarlo e decidere se approvare o meno la serie.Fonte: Deadline