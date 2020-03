Togo - Una grande amicizia, un video per conoscere uno dei primi film Disney+

è uno deie cioè uno dei primi film inediti distribuiti direttamente sulla nuova piattaforma streaming, adesso disponibile in Italia.Questa è la domanda che potrebbe guidare la curiosità di chi si approccia a questo film per tutta la famiglia tratto da una storia vera. Vi presentiamo dunque Togo in questo breve video che ne svela alcuni segreti. Cliccate sull'immagine per guardare il filmato Da una storia vera. Nel 1925, il cane da slitta Togo diventò uno degli eroi di un'impresa storica nota come Corsa del siero, in cui squadre di cani da slitta furono impiegate per trasportare a Nome, in Alaska, il vaccino necessario a contrastare un'epidemia di difterite. Considerato troppo vecchio e debole per una missione così impegnativa, Togo stupì tutti, sfidando venti gelidi e temperature di -50 gradi, insieme all'addestratore Leonhard Seppala, per raggiungere Nome in tempo.