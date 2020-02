The Batman: rivelato il costume completo di Robert Pattinson nelle foto dal set

NOTIZIE

21.02.2020 - Autore: Marco Triolo



Dopo la rivelazione ufficiale di parte del costume del Batman di Robert Pattinson , arriva una manciata di immagini “rubate” dal set del film di, che svelano il costume completo.

La scena in questione vede l'Uomo Pipistrello impegnato in un inseguimento in moto in pieno giorno. Le riprese di The Batman si stanno attualmente svolgendo tra Glasgow, in Scozia, e Londra. La nuova Gotham City avrà dunque un aspetto molto più “europeo” delle precedenti.

Il costume ricorda in parte quello indossato da Ben Affleck in Batman v Superman e Justice League, ma è più simile a un'armatura da combattimento. Dunque ha anche qualche elemento della precedente versione indossata da Christian Bale nei film di Christopher Nolan. E non mancherà, come sempre, di dividere i fan.

The Batman è interpretato anche da Colin Farrell (il Pinguino), Paul Dano (l'Enigmista), Zoe Kravitz (Catwoman), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (Commissario Gordon) e Andy Serkis (Alfred Pennyworth). Il film arriverà nei cinema a partire da giugno 2021.