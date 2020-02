Svelato il titolo del nuovo Jurassic World, iniziano le riprese

NOTIZIE

26.02.2020 - Autore: Marco Triolo



Jurassic World: Dominion il terzo capitolo della seconda trilogia nata da Colin Trevorrow, che torna alla regia, ha annunciato l'inizio delle riprese con un tweet, che mostra anche il ciak con il titolo ufficiale del film...



J.A. Bayona la regia di Derek Connolly. Il regista ha scritto anche questo terzo capitolo, insieme a Emily Carmichael (Pacific Rim: La rivolta), con cui aveva anche scritto il corto di Jurassic World Battle at Big Rock (lo potete vedere Trevorrow aveva diretto il primo Jurassic World , lasciando ala regia di Jurassic World: Il regno distrutto , che aveva comunque scritto con il collaboratore. Il regista ha scritto anche questo terzo capitolo, insieme a(Pacific Rim: La rivolta), con cui aveva anche scritto il corto di Jurassic World(lo potete vedere qui ).

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda e Justice Smith riprendono i loro ruoli dai film precedenti. Ma stavolta torneranno anche le star del Jurassic Park originale, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum (che era apparso in un cameo ne Il regno distrutto). E forse rivedremo anche Joseph Mazzello nei panni di Tim, il nipote di John Hammond apparso in Jurassic Park e, brevemente, nel sequel riprendono i loro ruoli dai film precedenti. Ma stavolta torneranno anche le star del Jurassic Park originale,(che era apparso in un cameo ne Il regno distrutto). E forse rivedremo anchenei panni di Tim, il nipote di John Hammond apparso in Jurassic Park e, brevemente, nel sequel Il mondo perduto

Chris Pratt ha giurato che questo film riporterà in scena “praticamente tutti” gli interpreti principali della saga, e l'ha paragonato a quanto fatto dalla Marvel con Avengers: Endgame. Della trama per ora non si sa nulla, a parte il fatto che, stavolta, i dinosauri convivranno con gli esseri umani sulla terra ferma.

Jurassic World: Dominion è previsto in USA per l'11 giugno 2021, mentre la data italiana non è ancora stata rivelata.