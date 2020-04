Mio fratello rincorre i dinosauri vince il premio EFA Young 2020

Il film, tratto dall'omonimo bestseller di Giacomo Mazzariol edito in Italia da Einaudi Editore, era stato presentato in anteprima durante la 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella rassegna Le Giornate degli Autori. “Siamo felicissimi e orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento, lo dedichiamo a tutti gli operatori del cinema, a tutti coloro i quali si dedicano con passione a un settore che, anche in un momento di grande difficoltà come questo, riesce a regalare emozioni straordinarie come solo il cinema italiano di qualità sa fare - dichiarano i produttori Arturo Paglia e Isabella Cocuzza di Paco Cinematografica - Un ringraziamento speciale a Stefano Cipani e a Giacomo Mazzariol, Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e a tutti i giovanissimi attori che hanno vissuto questa esperienza con professionalità, passione ed entusiasmo”.



Qui il trailer del film:



Questa la sinossi ufficiale del film:

Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino “speciale”. Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down e per lui diventa un segreto da non svelare. Quando Jack arriva al liceo e si innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e ai nuovi amici l’esistenza del fratello. Ma non si può pretendere di essere amati nascondendo una parte così importante di sé. La verità verrà presto a galla e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall’energia e dalla vitalità di Gio, che grazie al suo originale punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, proprio come un supereroe.