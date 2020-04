Coronavirus: Rita Wilson e Tom Hanks donano il sangue per la ricerca di un vaccino

I due sono attori rientrati a Los Angeles alla fine di marzo dopo una quarantena in Australia e dopo essere guariti dal virus. "Ci sono tante domande come: 'Cosa facciamo adesso? C'è qualcosa che possiamo fare?'. Per esempio noi abbiamo scoperto di aver sviluppato gli anticorpi per il virus" - ha dichiarato Hanks in un'intervista al podcast di NPR chiamatoconfermando di aver voluto donare il sangue insieme alla moglie. "Non solo ce lo hanno chiesto loro, siamo stati noi a chiedere: 'Volete il nostro sangue? Possiamo donare il plasma?'".Hanks ha rassicurato tutti sulla sua salute e su quella di Rita Wilson, dichiarando di "stare bene, benissimo" dopo il periodo di malattia. Precedentemente aveva anche rivelato: "Rita ha passato dei giorni più difficili dei miei. Ha avuto una febbre molto più alta della mia, ha perso il senso del gusto e dell'olfatto. Non ha sentito il gusto del cibo per quasi tre settimane".