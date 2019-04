Il trailer di Anna, il nuovo film di Luc Besson arriva dopo le accuse di molestie al regista

NOTIZIE

Sand Van Roy, attrice che abbiamo visto in Anna sarebbe dovuto uscire l'anno scorso, ed è pronto praticamente da due anni. Ma tutto era stato bloccato proprio quando, attrice che abbiamo visto in Valerian e la città dei mille pianeti , ha fatto causa a Besson accusandolo di averla drogata e aver abusato di lei nella stanza di un hotel a Parigi. Lungi dall'essere un caso isolato, le accuse di Van Roy hanno ispirato altre nove donne a venire allo scoperto, accusando a loro volta Besson di molestie. Ma a febbraio il caso di Van Roy, l'unico a essere finito in tribunale per ora, è stato archiviato.

Non è un caso che la distribuzione di Anna sia stata dunque annunciata adesso. Ma sarà comunque un bel grattacapo per il marketing pubblicizzarne l'uscita. Soprattutto, EuropaCorp e Lionsgate (che possiede Summit) dovranno capire come gestire l'interazione di Besson con la stampa. Il regista verrà incluso nei tour promozionali? Oppure relegato sullo sfondo in attesa che le acque si calmino del tutto? Tra l'altro Besson deve anche riprendersi dal flop di Valerian, il film più costoso della storia del cinema europeo che, costato 177 milioni di dollari, ne ha incassati 225 nel mondo.

Non sembra casuale, dunque, nemmeno la scelta del genere di Anna, un buon vecchio action con protagonista femminile che fa parte di una tradizione in cui Besson eccelle, da Nikita a Lucy. Che un regista così impegnato a mettere donne forti al centro dei suoi film sia stato accusato di molestie sessuali, o peggio, è davvero un'amara ironia.