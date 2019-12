I migliori trailer della settimana: non solo Tenet e Top Gun, ma anche La donna alla finestra e Hammamet

NOTIZIE

IL TRAILER DELLA SETTIMANA: TENET







Matrix e Inception con un po' di Ritorno al futuro. "Benvenuto nell'aldilà" dice Martin Donovan a Christopher Nolan. Un progetto descritto come "un film epico d'azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale". Sembra di guardare un incrocio tracon un po' di. "Benvenuto nell'aldilà" dice John David Washington nel primo trailer di Tenet , il nuovo attesissimo film di. Un progetto descritto come "un film epico d'azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale".



Tenet arriverà nei cinema nella seconda metà del 2020.



TOM CRUISE TORNA A VOLARE: TOP GUN - MAVERICK



Tom Cruise torna al ruolo che lo ha consacrato in una star. Trent'anni dopo il primo Top Gun, l'attore è di nuovo Maverick. Il sequel diretto da Joseph Kosinski (che torna a lavorare con Cruise dopo Oblivion) promette di essere il film che rivoluzionerà il genere action nei cieli. Questo perché Cruise come sempre evita controfigure o scene ricreate interamente in digitale. Lo vedremo sui cieli a testa in giù, e sarà veramente lui.







Qui il nuovo trailer italiano di Top Gun: Maverick



Questa la sinossi ufficiale:

Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice "Rooster": è il figlio dell'amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.



Top Gun: Maverick arriverà nei cinema nell'estate 2020.

THRILLER CON GRANDI ATTORI: LA DONNA ALLA FINESTRA







Amy Adams è la protagonista dell'adattamento de La donna alla finestra, romanzo di A.J. Finn edito in Italia da Mondadori. Eccola nei panni di una donna agorafobica, rinchiusa nella sua casa di New York. Una protagonista che passa le giornate spiando i vicini con l'aiuto della sua Nikon. Cosa succede però quando assiste a qualcosa di terribile? Ma soprattutto la scena che ha visto è reale o frutto della sua immaginazione? Qualcuno è davvero in pericolo o a terrorizzarla è solo la sua paranoia? Al fianco di Amy Adams ci sono Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh e Gary Oldman. Il thriller diretto da Joe Wright (regista di Orgoglio e pregiudizio ed Espiazione) arriverà nei cinema italiani da maggio.



UN SEQUEL DA TENERE D'OCCHIO: A QUIET PLACE II







A Quiet Place II. Ecco i primi trenta secondi del film nel teaser trailer con Emily Blunt.



A Quiet Place II arriverà nei cinema dal 19 marzo 2020.



PIERFRANCESCO FAVINO È BETTINO CRAXI: HAMMAMET, IL NUOVO FILM DI GIANNI AMELIO



Gianni Amelio dirige Pierfrancesco Favino in Hammamet. E' impressionante il trucco dell'attore qui trasformato nei panni di Bettino Craxi. Un film che racconta una delle figure più celebri e misteriose della politica italiana di fine millennio. Qui il primo trailer:







Questa la sinossi ufficiale:

Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.



IL RITORNO DI ALDO, GIOVANNI E GIACOMO: ODIO L'ESTATE







Aldo, Giovanni e Giacomo tornano insieme dopo un periodo di pausa. E presentano una nuova commedia degli equivoci in cui tre famiglie sono costrette a vivere sotto lo stesso tetto in occasione delle vacanze estive. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.



Odio l'estate arriverà nei cinema dal 30 gennaio.