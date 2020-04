I migliori trailer della settimana: i Trolls ritornano direttamente in streaming

Nel nuovo film Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la regina Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.



Trolls World Tour sarà disponibile dal 10 aprile in digitale.

Arriverà in digitale dal 10 aprile,. Il secondo capitolo della saga animata che inizialmente era atteso nei cinema. Lanciarlo per direttissima in streaming è stata una decisione della Universal Pictures.