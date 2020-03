I migliori trailer della settimana: Artemis Fowl, La casa di Carta 4 e il primo film Disney+

NOTIZIE

08.03.2020 - Autore: P.F.





prova a far decollare un nuovo franchise Disney. Il suo nuovo film è un fanta-action per grandi e bambini. Al centro della scena c'è un ragazzino costretto a diventare un super agente segreto. Ecco il full trailer italiano:







Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.



La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo, è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. Scooby! svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. La missione del film vedrà il team di investigatori alle prese con il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo.



Scooby! arriverà nei cinema dal 14 maggio.



TOGO: UNA GRANDE AMICIZIA, BENVENUTI SU DISNEY+



Togo - Una grande amicizia è uno dei primi film disponibili sulla piattaforma streaming Disney+. Ecco il trailer italiano:







Il titolo del film è il nome dell’husky siberiano protagonista di questa avventura. La missione di un cane da slitta che nel 1925 riuscì ad impedire la diffusione della difterite in una piccola cittadina dell’Alaska, rifornendo i suoi abitanti del vaccino necessario per combattere la malattia. Togo, considerato troppo vecchio e quindi debole per affrontare un viaggio di per sé impegnativo, in più minacciato da condizioni climatiche sfavorevoli, tra venti gelidi, visibilità limitata e temperature che hanno raggiunto i -50 gradi, è riuscito con successo nel proprio compito. Ad accompagnare Togo in quest’impresa, c'è Leonhard Seppala, esperto addestratore di cani da slitta e musher, che sceglie personalmente l’husky come guida.



Togo sarà disponibile in streaming dal 24 marzo su Disney+



“Che il caos abbia inizio”. Netflix ha lanciato il trailer della quarta parte de La casa di carta, che arriverà il 3 aprile sulla piattaforma. Lo potete vedere qui sotto...





Nella parte 4, le vite dei membri della banda saranno "in gioco, mentre i piani del Professore iniziano ad andare in fumo e i rapinatori devono respingere nemici sia dentro che fuori la Banca di Spagna".



ELITE 3 - IL TRAILER DELLA TERZA STAGIONE





I nuovi episodi di Elite - La terza stagione saranno disponibili su Netflix dal 13 marzo. Comincia il nuovo anno scolastico a Las Encinas e gli studenti desiderano solo tornare alla normalità. Un evento imprevisto però li costringe a fare delle scelte che cambieranno le loro vite per sempre.