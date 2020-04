Coronavirus: Michael Madsen ricrea una delle scene più famose del cinema di Tarantino (video)

torna a interpretare il ruolo di, personaggio che nel 1992 ha consacrato l'attore nella storia del cinema. Blonde, al secolo, è uno dei protagonisti de Le iene , il primo film di Quentin Tarantino incentrato su un colpo in una gioielleria che finiva in tragedia.era uno dei personaggi più violenti in scena: uscito di prigione si era subito ri-arruolato tra i criminali. Uomo dal grilletto facile, Blonde era anche amante della tortura. Madsen è infatti il protagonista di una delle scene più famose di tutto il cinema di Tarantino. Una sequenza di tortura sulle note diche l'attore ricrea con un video domestico realizzato per dare il suo contributo al supporto del distanziamento sociale in tempi di coronavirus.Ecco il video girato da Madsen in casa sua. Un filmato in cui insegue i membri della sua famiglia, i quali hanno tutti una ferita all'orecchio. Come se Blonde glielo avesse mozzato, proprio come succedeva a un poliziotto nel film. Il video si conclude con l'attore che torna a ballare, esortando chi sta a guardare a "Restare al sicuro, restare a casa".Madsen è uno degli attori feticcio di Tarantino. L'ultimo film in cui è apparso è proprio, dove era impegnato sul set western con Leonardo DiCaprio.