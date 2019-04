Aquaman a casa vostra, una clip con Jason Momoa svela i trucchi sul set

Dura due ore e ventitre minuti,. Per il 70% del tempo siamo sempre sott'acqua a seguire i protagonisti in quello che a tutti gli effetti è. E ciononostante, il regista J, la sua troupe e i suoi attori hanno cercato il più possibile di non arrivarci quasi mai sott'acqua. La clip che vi mostriamo in alto mostra, invece, come sono riusciti a girare il kolossal DC Comics., disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e sulle piattaforme digitali. E per l'occasione vi mostriamo questa clip di due minuti tratta dai contenuti extra del disco. E' lo stesso Wan a parlare e a raccontare come Aquaman abbia rappresentato. Nella clip ascoltiamo anche le testimonianze del protagonista Jason Momoa e di Dolph Lundgren, l'del cinema che nel film interpreta il re Nereus, pronto alla guerra tra il mondo del mare e quello degli umani.Il film rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.