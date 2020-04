Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato, il film sul calciatore arriva gratis su Rakuten

, il nuovo documentario originale prodotto da Rakuten TV arriverà in esclusiva sulla piattaforma di video-on-demand dal. Gratuitamente. Si tratta di una nuova mossa di Rakuten, poche settimane dopo il lancio di Made in Senegal è un film interamente dedicato al senegalese Sadio Mané, star del Liverpool FC e giocatore di calcio africano dell'anno 2019.racconta i momenti più importanti della carriera e della vita personale di Iniesta, focalizzandosi tanto sulla vita privata quanto sull'incredibile carriera del giocatore. Dall’inizio del suo percorso nel settore giovanile del Barcellona fino al suo arrivo al Vissel Kobe in Giappone. Accanto alle testimonianze dirette di Iniesta e della sua famiglia, il documentario raccoglie il tributo di calciatori di fama mondiale come