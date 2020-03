Addio a Max von Sydow, morto a 90 il protagonista de L'esorcista e Il settimo sigillo

Un'icona del cinema di lascia: l'attore svedese Max von Sydow , celebre per Il settimo sigillo L'esorcista e, in tempi recenti,, è morto a 90 anni. La causa della morte per ora non è stata comunicata.Von Sydow non aveva mai smesso di lavorare: negli ultimi anni lo avevamo anche visto in un piccolo ruolo in Star Wars: Il risveglio della Forza . In Game of Thrones aveva interpretato il Corvo con Tre Occhi nell'acclamata sesta stagione.Nato a Lund nel 1929, nel 1955 von Sydow si trasferì a Malmö, dove conobbe il suo mentore Ingmar Bergman e iniziò a laborare con lui in teatro. Con, nel 1957, divenne il suo attore feticcio al cinema. Insieme realizzarono, tra gli altri,Negli anni '60 si trasferì in America e la sua carriera internazionale prese il volo. Lo ricordiamo nel ruolo di Gesù in, ma anche indi George Roy Hill,di John Huston,di William Friedkin edi Sydney Pollack. A metà anni '70 apparve in una serie di film italiani, tra cuidi Valerio Zurlini,di Francesco Rosi edi Alberto Lattuada.Dagli anni '80 in poi divenne caratterista eccellente in grandi produzioni come Conan il Barbaro Dune . Recitò per Woody Allen ine Wim Wenders in. Ma lo ricordiamo anche straordinario cattivo in(tratto da Stephen King), e poi in Minority Report di Steven Spielberg edi Ridley Scott.Max von Sydow fu inoltre candidato a due premi Oscar, per(1987) e(2011). E vinse come migliore attore a Venezia con(1982). Una carriera lunghissima e memorabile, un grande del cinema che non verrà dimenticato.