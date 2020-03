Addio a Gary B. Kibbe, direttore della fotografia di John Carpenter

, direttore della fotografia noto per aver lavorato con John Carpenter in sette film del regista, è morto a 79 anni. La notizia è stata riferita dalla figlia a The Hollywood Reporter : Kibbe è morto il 9 marzo al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, California.Kibbe iniziò la carriera come operatore, lavorando a film come Halloween II – Il signore della morte . Fu in questa occasione che nacque la sua fruttuosa collaborazione con Carpenter, che quel film lo aveva scritto e prodotto. Nel 1986 fu operatore di, da Carpenter diretto.Dal 1987 al 2001 collaborò dunque con il regista come direttore della fotografia, lavorando a capolavori come Il signore del male Il seme della follia . Fu inoltre direttore della fotografia di due segmenti di, diretto da Carpenter e, di. Accompagnò insomma Carpenter nell'ultima parte della sua carriera: il regista ha infatti diretto un solo altro film dopo Fantasmi da Marte,, nel 2010.Su Twitter, Carpenter ha salutato Kibbe, definendolo “un uomo gentile, un grande collaboratore”. Anni fa, parlando di lui, aveva detto: “[Gary] ha un'abilità enorme dentro di sé, che è impossibile quantificare. Riesce davvero a illuminare le scene. Il vecchio cliché dice 'Come un pittore'. Gary lo è realmente”.Nato nel 1941 a Glendale, California, Gary B. Kibbe era figlio d'arte: suo padre lavorava nel reparto effetti speciali fotografici degli Hal Roach Studios. Nel 1959 entrò alla Warner Bros. come fattorino e fece carriera fino a diventare operatore. Nel suo curriculum da operatore ci sono anche. Come direttore della fotografia ha lavorato anche ae, in parte, ad