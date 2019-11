Toni Servillo: "La famosa invasione degli orsi in Sicilia è grande cinema dai colori magici" (Video)

E' tratto dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati, La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Il film d'animazione appena arrivato nelle sale italiane dopo aver debuttato in anteprima mondiale all'ultimo Festival di Cannes. Presentato nella sezione Un certain regard. Toni Servillo torna in cabina di doppiaggio e da vita a Leonzio, re degli orsi. Un personaggio di cui si è innamorato.E' lui stesso a raccontarlo in esclusiva a Film.it: "Francamente è molto facile innamorarsi di Leonzio. Perché è un re talmente simpatico! Questa sua energia, questo suo dinamismo (...) Nasconde invece un cuore enorme, una bonarietà contagiosa. Non si può che innamorarsene".