Men In Black, i realizzatori svelano la scena d'azione ambientata a Ischia (Video)

Il terzo atto di Men in Black: International , reboot della saga fantascientifica prodotta da, si svolge in Italia. A Ischia per l'esattezza. E' su quell'isola che seguiamo i nuovi eroisubentrati a Will Smith e Tommy Lee Jones in questo reboot. Ed è proprio in quella location che la troupe ha girato le scene, evitando di ricostruirla totalmente in studio come aveva fatto James Wan per le sequenze action di Aquaman ambientate in Sicilia. "Si tratta sempre di una questione di luce naturale" - dichiarano all'unisono, produttori storici della saga. "Puoi girare tutto quello che vuoi davanti ai fondali verdi ma non ricrei l'atmosfera di quei posti - continua Parkes - Puoi provarci, ma non avrai mai quella stessa energia.. Film in cui la scena cambia e leggiamo sullo schermo: 'Istanbul' e improvvisamente siamo in quella città. Ed è una cosa emozionante. I film dell'epoca trasportavano l'audience in quei posti come un effetto speciale (...) Abbiamo passato tanto tempo in Italia e quella luce e quel paesaggio non esistono in nessuna altra parte del mondo".I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.