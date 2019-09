La famosa invasione degli orsi in Sicilia, un video per conoscere il film d'animazione tratto da Buzzati

Arriverà nei cinema il prossimo 5 dicembre,, film d'animazione diretto datratto dall'omonimo libro diUna co-produzione italo-francese presentata in anteprima al Festival di Cannes nella sezione. E prossimamente distribuita nelle sale da BIM.: "nemmeno per un secondo ho smesso di considerarla storia attuale. Perché credo che la favola si rinnovi continuamente - ha dichiarato Lorenzo Mattotti - Ci ho visto anche la grande possibilità di creare un immaginario lavorando sulle nostre tradizioni. Mettere in scena una vicenda che fa parte delle nostre radici e raccontare rituali tutti nostri. Dobbiamo poter dare l'impressione che c'è un altro immaginario nell'animazione che va oltre quello americano e giapponese. In questo film ho cercato di creare un'iconografia mediterranea".. Questi orsi piano piano vengono corrotti dagli umani. Ne prendono gli stessi vizi. Trovo che sia una favola piena di tanti argomenti. E che non offra soluzioni".