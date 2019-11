Kristen Stewart in Charlie's Angels: "Prenderei una pallottola per queste mie amiche"

NOTIZIE

20.11.2019 - Autore: Pierpaolo Festa







“Quando scegliamo un amico, ci auguriamo sempre di trovare qualcuno pronto a prendersi un proiettile per noi” - Kristen Stewart arriva subito al cuore di ciò che le Charlie’s Angels rappresentano.“Mi vedrete un po' per conto mio sullo schermo. Ma non esiterò nemmeno per un istante a saltare davanti alle mie amiche e fare da scudo per proteggerle”.

Sedici anni fa c'erano Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu sul grande schermo, oggi la Sony Pictures riporta in vita la saga tratta dalla celebre serie con Farrah Fawcett andata in onda per la prima volta nel 1976. "Ho ripensato subito ai film con Cameron Diaz e ho accettato questa avventura proprio perché volevo divertirmi come loro. E far ridere il pubblico anche" - racconta la Stewart quando Film.it la incontra sul set a Berlino. Al fianco dell'ex Bella Swan ci sono le non troppo note Naomi Scott (già Jasmine nell'ultimo Aladdin) ed Ella Balinska. Entrambe britanniche: "La prima volta che le ho incontrate ero tesissima – confessa l'attrice - Sono pessima a dire bugie, e se non avessi sentito sintonia con loro, allora lo avrebbero capito immediatamente".

Ogni proiettile che spariamo serve a salvare la vita di una di noi. Tutto ciò che facciamo è difensivo. Direi che queste Charlie’s Angels sono il team meno offensivo mai visto al cinema”.



Non chiamatela “commedia action rosa”, questi "Angeli" seppur omaggiando il loro passato, sono al passo coi tempi: “La cosa più importante è evitare di ritrovarsi in action scritti inizialmente per uomini e poi convertiti per far spazio alle donne. Le ragazze di Charlie’s Angels hanno i loro punti di forza, incluso l'essere vulnerabili. Sanno bene di non poter riuscire a salvare il mondo da sole e per questo capiscono come fidarsi l’uno dell’altra per raggiungere grandi obiettivi insieme”. Non aspettiamoci però stunt alla Tom Cruise con acrobazie senza paracadute: “Non siamo supereroine. Queste donne capiscono che l’essere parte di un team è il loro punto di forza”. Il tema della sorellanza, marchio di fabbrica della serie, torna sullo schermo: “Non ci vedrete entrare in scena e far fuori i cattivi.”.

Scritto e diretto da Elizabeth Banks, il nuovo Charlie’s Angels ruota attorno a una tecnologia rivoluzionaria che nelle mani sbagliate potrebbe trasformarsi in arma di distruzione di massa. Il pubblico rimane al fianco di Naomi Scott, nuova recluta delle Angels arruolata al fianco della Stewart. E' certamente una storia action di amicizia, ma l'estetica sensuale è inevitabile: del resto la Fawcett con quel ruolo divenne l'icona sexy di una nazione. Aveva 29 anni quando girò la serie televisiva, la stessa età della Stewart oggi. Ma è inevitabile anche il bisogno di prendersi in giro: “Ognuna di noi ha portato qualcosa a questi personaggi: il mio per esempio è un po’ eccentrico – confessa Kristen Stewart – Sono stata io a chiedere alla regista: ‘posso flirtare un po’ in scena?’. Lei mi ha risposto: ‘ti prego, con chiunque tu voglia!’. Ecco volevo aggiungere un po’ di sana cavalleria, come se comunicassi costantemente a chiunque: ‘non preoccuparti, ci sono qua io’”.



Charlie's Angels arriverà nei cinema dal 9 gennaio distribuito da Warner Bros. Italia.



Qui il trailer del film: