Il commissario Montalbano, Zingaretti: "Per la prima volta senza la regia di Sironi. Vedremo se continuare" (video)

NOTIZIE

28.02.2020 - Autore: servizio di Paola Schettino Nobile



Salvo amato, Livia mia. Accanto a Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Angelo Russo (Catarella). Firma la regia, insieme ad Alberto Sironi, lo stesso Zingaretti, subentrato in corsa dopo la scomparsa dello storico regista della serie. Il commissario Montalbano torna su Raiuno in prima serata con due nuovi episodi. Campione d’ascolto da oltre 20 anni, Montalbano ritorna con l’episodio inedito. Accanto a Luca Zingaretti nel cast tornano anche i volti amati di(Mimì Augello),(Fazio) e(Catarella). Firma la regia, insieme ad, lo stesso Zingaretti, subentrato in corsa dopo la scomparsa dello storico regista della serie.

Luciano Ricceri, Zingaretti commenta così ai microfoni di Film.it: “Non so cosa accadrà, dopo questi episodi mi voglio prendere un periodo di pausa per vedere se prendere il testimone e andare avanti. Oppure se è troppo doloroso e finirla qui. Abbiamo girato comunque un terzo episodio che la Rai ha deciso di mandare in onda nel 2021”.



Guarda l'intervista a Luca Zingaretti, clicca sulla foto in basso:

Alla domanda sul futuro della serie dopo la scomparsa del Maestro Camilleri, del regista Sironi e dello scenografo, Zingaretti commenta così ai microfoni di Film.it: “Non so cosa accadrà, dopo questi episodi mi voglio prendere un periodo di pausa per vedere se prendere il testimone e andare avanti. Oppure se è troppo doloroso e finirla qui. Abbiamo girato comunque un terzo episodio che la Rai ha deciso di mandare in onda nel 2021”.

Il commissario Montalbano arriva dal 9 marzo in prima serata su Raiuno.

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio “Salvo amato, Livia mia”

Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia che l’aveva conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.