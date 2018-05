Serie TV, le morti più inaspettate del 2018

Jack Pearson - This Is Us

Sapevamo che il padre di famiglia Jack (Milo Ventimiglia) sarebbe morto in This Is Us, visto che la serie è raccontata tramite flashback. Ma non sapevamo come. Pensavamo che fosse stata colpa di un incendio causato da una pentola a cottura lenta e abbiamo trattenuto il respiro mentre Jack salvava la famiglia e il cane dall'incendio. Per poi scoprire con orrore che anche Jack avrebbe fatto meglio a trattenere il respiro, essendo morto per un arresto cardiaco causato dal troppo fumo inalato.