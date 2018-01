In This is Us incrociamo le vite parallele di 5 personaggi che festeggiano il loro 36° compleanno in diverse città degli Stati Uniti. Una coppia in attesa di un difficile parto trigemino, l’attore belloccio stanco di una carriera televisiva insulsa, un businessman alla ricerca del padre che lo abbandonò appena nato e una ragazza gravemente obesa.