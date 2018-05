Le serie più costose mai prodotte da Netflix

Sense8

Chiusa tra le proteste dei fan - poi calmati con la promessa di un finale che arriverà a giugno - Sense8 costava davvero troppo. La serie delle Wachowski era infatti girata in tutto il mondo, nelle location reali in cui era ambientata la storia (Berlino, Londra, San Francisco e Nairobi, tra le altre). Per questa ragione il costo è lievitato fino a 9 milioni a episodio (contro i 6 di Game of Thrones, per dire).