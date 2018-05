Dieci attori morti tragicamente sul set

Kevin Smith

L'attore neozelandese Kevin Smith, noto per il ruolo di Ares in Hercules e Xena, stava festeggiando dopo aver concluso le riprese del film cinese Warriors of Virtue: The Return to Tao, quando, passeggiando per gli studios, decise di scalare una torretta appartenente al set di un altro film. Ma Smith perse purtroppo l'equilibrio e cadde dall'altezza di tre piani, sbattendo la testa. Rimase in coma per diversi giorni prima di essere dichiarato morto il 15 febbraio 2002.