Serie TV, gli attori che sono quasi impazziti per colpa di un ruolo

Per tutta la prima stagione di Jessica Jones , Krysten Ritter ha interpretato un personaggio soggiogato mentalmente da un criminale dotato di superpoteri. Nella seconda stagione, anche libera da questo giogo, Jessica non si è lasciata alle spalle la sua natura di personaggio alcolizzato, depresso e generalmente problematico. Per un'attrice non è un compito facile restare in questo stato mentale: "Io sono un tipo spumeggiante, energico e vivace e mi piace divertirmi - ha spiegato la Ritter - Perciò dopo un po' ho temuto di stare realmente cadendo in depressione".

Come protagonista di The Get Down , la serie Netflix di Baz Luhrmann sulla nascita dell'hip-hop, purtroppo chiusa dopo una stagione, Justice Smith finì per cadere vittima del suo "metodo" d'attore. "I confini si allentano e ti chiedi, 'Chi sono io e chi è il personaggio? Sono davvero così o lo è lui?' - Ha detto Smith - La mia più grande paura era, 'E se non tornassi indietro? Se non riuscissi a tornare quello che sono?'".

Justice Smith in The Get Down

Laverne Cox in Orange Is the New Black