Le star pagate troppo per serie TV di scarso successo

Kiefer Sutherland - Designated Survivor

Forte dell'enorme successo di 24, Kiefer Sutherland divenne il nome trainante di Designated Survivor, serie ABC in cui un membro del gabinetto del presidente USA diventa a sua volta presidente quando tutto l'esecutivo viene sterminato in un attentato. Una bella idea, buone recensioni, ma uno scarso successo che ha spinto la rete a chiudere la serie dopo due stagioni. E pensare che Sutherland, un vero divo della TV americana, è stato pagato ben 300 mila dollari a episodio.



Non è il solo caso in cui una star ha ricevuto stipendi dorati per una serie poi rivelatasi un flop. Ecco i più celebri...



GUARDATE ANCHE:

Dieci ottime serie TV di cui nessuno parla

Le serie più costose mai prodotte da Netflix

Serie TV, gli attori che sono quasi impazziti per colpa di un ruolo