Dieci film che dovreste guardare da soli

Non è un paese per vecchi (2007)

Non che gli altri film dei Coen non richiedano attenzione, ma il ritmo di Non è un paese per vecchi richiama i western classici e dunque "non è un film per casinisti". Non programmateci una serata a birra e popcorn, per capirci: chiudetevi in casa, con un bel televisore grande e la pazienza di immergervi in un mondo di figure ai margini, disperate ma determinate a sopravvivere. E poi c'è il più grande cattivo del cinema anni 2000, l'Anton Chigurh di Javier Bardem.