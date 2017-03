Dieci film che non dovreste guardare da soli

Insidious (2010)

Ancora da James Wan, regista di Saw e The Conjuring, e da Jason Blum, produttore di Paranormal Activity. Insidious è praticamente un remake di Poltergeist, ma non è una critica: Wan sa perfettamente come fare paura e se non starete attenti rischierete l'infarto per l'eccesso di tensione che sublima fino a un finale esplosivo. Da non dormirci la notte.