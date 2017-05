Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: la nostra recensione 

Non è facile orientarsi nelsenza la bussola di Jack Sparrow, eppure i cinque film inanellatihanno indubbiamente una loro coerenza interna. Soprattutto una tendenza a non dimenticare nessuno della propria, come conferma e dimostra il Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar di Joachim Rønning ed Espen Sandberg (i due di Bandidas e Kon-Tiki), e come la dura legge del botteghino ormai sembra esigere dalle grandi saghe.Inizialmente- sebbene il piano di girarlo insieme al sesto e le dichiarazioni di Rønning ("sarà") suggeriscano il contrario - questo quinto capitolo sembra davvero mosso dalla volontà di tirare le fila di quindici anni passati tra maledizioni, marina britannica e ciurme mostruose, tanto è forte la sensazione di assistere aa un finale riconciliatorio. O che dovrebbe, vista la passerella - soprattutto nel finale - dell'intera (o quasi, mancano Angelica e la sua bambola woodoo) Hall of Fame di beniamini del pubblico Rispetto a prove precedenti, però, tutto è gestito con, e le solite -o di rocambolesche fughe si autodenunciano come 'dovute'. Lasciando così spazio alle interazioni tra i personaggi e mettendo in evidenza un paio di sequenze davvero godibili (dall'attacco deglial) con protagonista l'equipaggio delcon cui consolarsi dellache ci riserva il film.Un velo di, e l'insistenza sulle (multiple!)alla base dei grandi ritorni cui accennavamo, spostano l'ago della bilancia su una tendenza 'vintage' - confermata dalla Origin Story del capitano Sparrow - che non emendano prolissità inutili ed evitabili doppi sensi e ammiccamenti da avanspettacolo (ai quali certo pubblico sembra non saper rinunciare), ma che lasciano ben sperare per un definitivo e più maturo (?) addio al pirata dell'apparentemente spremuto Johnny Depp.