Pirati dei Caraibi 5: venti cose da sapere su La vendetta di Salazar

Il 24 maggio i fan di Jack Sparrow potranno finalmente posare gli occhi su Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar , il quinto capitolo della saga Disney interpretata da Johnny Depp . Il pirata Jack è pronto a tornare in una nuova avventura, che lo vedrà affrontare la nemesi più spaventosa dell'intera saga, il capitano Salazar di Javier Bardem

La sinossi ufficiale. “Spinto in un'avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna (sic) che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari”.

Chi è Salazar? Il nemico di Jack Sparrow interpretato da Javier Bardem è un ex ammiraglio della marina spagnola, che ha un conto in sospeso con Jack e i pirati in generale. I pirati hanno corrotto suo padre e hanno portato Salazar alla morte. Sparrow lo ha poi (involontariamente?) trasformato nel non-morto che è oggi. Salazar e la sua ciurma restano intrappolati per anni nel Triangolo del Diavolo e infine riescono a fuggire, giurando vendetta contro Sparrow e tutti i pirati.



Il giovane Jack. Come si evince dal trailer, la Disney ha usato la stessa tecnologia con cui ha ringiovanito Robert Downey Jr. in Come si evince dal trailer, la Disney ha usato la stessa tecnologia con cui ha ringiovanito Robert Downey Jr. in Captain America: Civil War per far apparire giovane Jack Sparrow/Johnny Depp in una sequenza flashback in cui vedremo, probabilmente, cosa sia capitato tra lui e Salazar.

I registi. Alla regia di Pirati 5 troviamo due norvegesi, Joachim Rønning ed Espen Sandberg, registi di Bandidas e Kon-Tiki.



Lo sceneggiatore. Ted Elliott e Terry Rossio, storici sceneggiatori della saga, non hanno avuto nulla a che fare con il nuovo capitolo, che è stato invece scritto da Jeff Nathanson, sceneggiatore dei sequel di Rush Hour e di Ted Elliott e Terry Rossio, storici sceneggiatori della saga, non hanno avuto nulla a che fare con il nuovo capitolo, che è stato invece scritto da, sceneggiatore dei sequel di Rush Hour e di Prova a prendermi

Il ritorno di Orlando Bloom. L'attore riprenderà il ruolo di Will Turner nel film, dopo l'assenza in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. Al termine di Ai confini del mondo, lo avevamo visto sostituire Davy Jones come capitano dell'Olandese Volante, costretto a vagare sul fondo del mare e a traghettare le anime nell'aldilà. Ogni dieci anni, e solo ogni dieci anni, avrebbe potuto tornare sulla terra ferma e ritrovare la sua Elizabeth (Keira Knightley). Ma, se vi ricordate, con lei aveva anche avuto un figlio...



Il figlio di Will Turner. Brenton Thwaites è uno dei nuovi interpreti del film e, come confermato dal produttore Jerry Bruckheimer, il suo Henry, marinaio della Royal Navy, è proprio il figlio di Will Turner cresciuto. Henry cerca il padre nel film, ma la maledizione di Will renderà davvero difficile la ricongiunzione.

Riunione di famiglia. [ATTENZIONE: SPOILER] A quanto pare, comunque, padre e figlio si ritroveranno e non solo. Dopo i titoli di coda dovrebbe esserci una scena in cui apparirebbe anche Keira Knightley.



Volti noti. Nel cast rivedremo anche Geoffrey Rush nei panni di Barbossa e Kevin R. McNally e Stephen Graham nei ruoli di Joshamee Gibbs e Scrum, rispettivamente.

New entry. Tra i nuovi membri del cast troviamo invece Golshifteh Farahani, nel ruolo di una strega marina chiamata Shansa.



Chi è Carina Smyth? Kaya Scodelario si prepara a diventare la nuova protagonista femminile della saga. Ma la sua Carina Smyth è anche un segno dei tempi, tanto quanto lo era la Elizabeth Swann di Keira Knightley. Secondo l'attrice: “Carina è un'astronoma, un'accademica. Combatte per il suo diritto di studio all'università, perché le donne all'epoca non potevano. Perciò sta compiendo un suo viaggio personale, alla ricerca del Tridente di Poseidone, e ha un diario con una serie di indizi. Poi incontra Jack Sparrow lungo la strada e lui rovina tutto, come sempre. Ma in maniera divertente!”.



Soft reboot. Stando a Orlando Bloom, il nuovo film sarà un “leggero reboot” della saga.

Ritorno alle origini. Il dato è confermato anche dalla Scodelario, secondo cui Pirati 5 “ha molto del primo film, è lì che volevano ritornare [i produttori]. Volevano una storia epica, ma che avesse senso, che tirasse le fila e aprisse a nuove storie”.



Addio Hans Zimmer. Il compositore che ha scritto la colonna sonora degli ultimi tre film della saga (le musiche del primo erano invece di Klaus Badelt) non tornerà in questo nuovo episodio. Geoff Zanelli, che ha assistito Zimmer in moltissimi film, lo ha sostituito.

Squali fantasma. Pirati non-morti? Antiche divinità? Mostri marini mitologici? Sirene? Fatevi da parte, perché in Pirati dei Caraibi 5 debutteranno... gli squali fantasma!

Un sorprendente cameo. Keith Richards non ci sarà stavolta (ma mai dire mai...). Al suo posto, un'altra icona del rock apparirà in un cameo: Sir Paul McCartney!



Il Gabbiano Morente. Stando a fonti ufficiali, la nave comandata da Jack Sparrow in questo nuovo capitolo si chiama “The Dying Gull”, ovvero “Il Gabbiano Morente”. Non certo un nome che ispira sicurezza...

Un budget stratosferico. Secondo fonti dell'industria cinematografica australiana (buona parte del film è stato girato nel Queensland), il budget di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar sarebbe di 350 milioni di dollari. Un investimento enorme: chiaramente la Disney si aspetta un ritorno eccellente.



Capitolo finale? Stando a varie voci, questo film dovrebbe essere l'ultimo capitolo della saga. È la seconda volta che viene detto: già Ai confini del mondo avrebbe dovuto chiudere le avventure di Jack Sparrow. Ma chi ci crede più, ormai? Se questo film andrà bene (il precedente aveva incassato oltre un miliardo di dollari), è logico supporre che vedremo altre avventure di capitan Jack. Anche perché capitan Johnny deve pagare il suo stravagante stile di vita!

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar arriverà nei cinema il 24 maggio, distribuito da The Walt Disney Company Italia.



