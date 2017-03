Pirati dei Caraibi: Johnny Depp ringiovanito nel nuovo trailer de La vendetta di Salazar

NOTIZIE

Javier Bardem a caccia di Jack Sparrow nel quinto capitolo della saga in arrivo a maggio

02.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Jack Sparrow è solo un ragazzino quando sconfigge per la prima volta Salazar, il cattivo che nel è solo un ragazzino quando sconfigge per la prima volta, il cattivo che nel quinto capitolo di Pirati dei Caraibi è interpretato da Javier Bardem . Per la prima volta vediamo uno Sparrow giovanissimo interpretato da Johnny Depp ringiovanito grazie alla computer grafica: un effetto speciale che lascia a bocca aperta.

Il nuovo trailer de La vendetta di Salazar ci offre oltre due minuti di immagini dal nuovo film. Sentiamo la voce di Bardem che racconta: "I pirati hanno infettato i mari per generazioni. Io ho promesso di eliminarli tutti. Ma poi è arrivato Jack Sparrow. Mi ha portato via tutto. E mi ha riempito... di collera".

Qui il filmato:







"Non ho ucciso migliaia di uomini... ma migliaia di pirati sì" - afferma Salazar mentre lo vediamo faccia a faccia con capitan Barbossa ancora una volta interpretato da "Non ho ucciso migliaia di uomini... ma migliaia di pirati sì" - afferma Salazar mentre lo vediamo faccia a faccia conancora una volta interpretato da Geoffrey Rush



Questa la trama ufficiale del film:

Spinto in una nuovissima avventura, uno sfortunato capitano Jack Sparrow ritrova i venti della cattiva sorte che soffiano ancora più impetuosi quando letali pirati fantasma guidati dalla sua vecchia nemesi, lo spaventoso Capitano Salazar (Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo, decisi a uccidere ogni pirata in mare... lui compreso. L'unica speranza per la sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente manufatto che dona a chi lo possiede il controllo totale sui mari.

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, diretto dai norvegesi Joachim Rønning ed Espen Sandberg, arriverà nei cinema dal 26 maggio 2017.