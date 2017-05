Pirati dei Caraibi: i film della saga classificati dal peggiore al migliore

NOTIZIE

Le avventure di Jack Sparrow hanno visto alti e bassi in questi quattordici anni. Ecco quali sono per noi i film migliori e peggiori della serie Disney

05.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Pirati dei Caraibi ci intrattiene ormai da quattordici anni. Sin da quando il primo capitolo sorprese pubblico e critica nel 2003, creando uno dei personaggi più iconici della carriera di



La saga deici intrattiene ormai da quattordici anni. Sin da quando il primo capitolo sorprese pubblico e critica nel 2003, creando uno dei personaggi più iconici della carriera di Johnny Depp e cementando quella del regista Gore Verbinski . Ora che sta per raggiungere il quinto episodio, La vendetta di Salazar , abbiamo deciso di tornare indietro e riesaminare i primi quattro capitoli, classificandoli dal meno riuscito al migliore. Seguiteci...

averlo a briglia sciolta al centro di un film non poteva essere una cosa positiva. Oltre i confini del mare per lo meno cerca di tornare a una storia più semplice e meno epica dei precedenti sequel, e intrattiene il giusto. Ma la mancanza di Verbinski in cabina di regia si sente, e questo episodio non ha realmente il sapore di un Pirati dei Caraibi.



Il quarto capitolo della saga è anche quarto nella nostra classifica. Era inevitabile che la qualità scendesse con questo film: non solo la saga originale pareva ben conclusa con Ai confini del mondo, ma la chiusura della trama di Will ed Elizabeth poteva significare una cosa sola. Ovvero lo strapotere di Jack Sparrow, ormai non più “spalla di lusso” ma vero protagonista. Senza controllo alcuno, senza co-protagonisti a fargli da contrappeso. Considerando, poi, la deriva della carriera di Depp, diventato la macchietta dalle mille facce di un ex grande attore,. Oltre i confini del mare per lo meno cerca di tornare a una storia più semplice e meno epica dei precedenti sequel, e intrattiene il giusto. Ma la mancanza di Verbinski in cabina di regia si sente, e questo episodio non ha realmente il sapore di un Pirati dei Caraibi.

Ted Elliott e Terry Rossio si divertono, insieme a Verbinski, a continuare a cambiare gli schieramenti in gioco. Ne risulta un film divertente, ma a cui manca l'effetto novità e una certa spensieratezza del primo capitolo. Comunque si tratta di intrattenimento di ottima qualità e alcune scene – come l'arrivo della ciurma di Davy Jones, tra i primi personaggi realizzati con un credibile motion capture, e l'attacco del Kraken – sono rimaste nella memoria degli spettatori.



Al terzo posto ci mettiamo il secondo capitolo della serie. La maledizione del forziere fantasma introduce il villain migliore della saga, Davy Jones, resuscita in extremis Barbossa trasformandolo in un anti-eroe e approfondisce il passato di Jack, mettendone in evidenza la totale inaffidabilità. Will ed Elizabeth diventano sempre di più il centro nevralgico della saga. Gli sceneggiatoresi divertono, insieme a Verbinski, a continuare a cambiare gli schieramenti in gioco. Ne risulta un film divertente, ma a cui manca l'effetto novità e una certa spensieratezza del primo capitolo. Comunque si tratta di intrattenimento di ottima qualità e alcune scene – come l'arrivo della ciurma di Davy Jones, tra i primi personaggi realizzati con un credibile motion capture, e l'attacco del Kraken – sono rimaste nella memoria degli spettatori.

Incomprensibilmente bistrattato e stroncato, Ai confini del mondo è in realtà il sequel migliore della saga. È certamente troppo ambizioso, troppo caotico, troppo epico. Gonfiato fino all'estremo. E Johnny Depp qui inizia a trasformarsi davvero in un buffone cronico, esagerando nella mimica nelle faccette. Ma la conclusione della storia d'amore tra Will Turner ed Elizabeth Swann è toccante, stranamente coraggiosa e agrodolce per questo genere di produzioni. La sequenza del parley sulla spiaggia deserta è memorabile. Così come la scena dell'esercito di granchi. I siparietti tra Sparrow e Barbossa fanno da spina dorsale al film. E alcuni set sono straordinari, come quello di Shipwreck Cove, la base segreta dei pirati costruita con relitti di navi. E poi c'è Keith Richards nei panni del papà di Jack!



Incomprensibilmente bistrattato e stroncato, Ai confini del mondo è in realtà. È certamente troppo ambizioso, troppo caotico, troppo epico. Gonfiato fino all'estremo. E Johnny Depp qui inizia a trasformarsi davvero in un buffone cronico, esagerando nella mimica nelle faccette. Ma la conclusione della storia d'amore tra Will Turner ed Elizabeth Swann è toccante, stranamente coraggiosa e agrodolce per questo genere di produzioni. La sequenza del parley sulla spiaggia deserta è memorabile. Così come la scena dell'esercito di granchi. I siparietti tra Sparrow e Barbossa fanno da spina dorsale al film., la base segreta dei pirati costruita con relitti di navi. E poi c'ènei panni del papà di Jack!

Il primo episodio è sempre il migliore. Ok, non è sempre vero, ma in questo caso sì. La maledizione della prima luna è un perfetto mix di avventura, duelli a fil di spada, umorismo moderno e storia classica. Ci sono maledizioni, forzieri, pirati non-morti a ogni angolo, atolli sperduti, grandi amori, personaggi memorabili. E una delle più grandi entrate in scena dell'intera storia del cinema: quella di Jack Sparrow stesso, che vi presentiamo per intero qui sotto.





Davvero, che cosa si può volere di più da un film d'avventura?

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar arriverà nei cinema il 24 maggio, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

