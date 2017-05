La recensione di Insospettabili sospetti: un tris d'assi, con un piede nel caveau

Undecisamentel' Insospettabili sospetti del poliedrico Zach Braff , cui possiamo senza dubbio perdonare l'orribile titolo italiano, fedele alla deprecabile usanza di puntare su assonanze forzate e richiami vari a titoli di grande successo (come visto di recente altrove ). Impossibile, d'altronde, replicare il più fedele Vivere alla grande che nel 1979 tradusse l'originaledi Martin Brest , invece, farne una sorta diQuella della, per certo. Già tentata con poca fortuna da altri team up eccellenti (vedi Last Vegas), ma che qui trova una realizzazionee untra l'heist movie e la recente tendenza a esplorare soluzioni creative alla crisi e allo strapotere - disonesto - delle banche. Protagonisti, vittime e carnefici i 'tres amigos' Morgan Freeman Alan Arkin (la cui verve cinica sorregge le maschere usuali degli altri due), pensionati barcollanti ma di carattere e principi più saldi delle proprie giunture,, dove e quando serve.La scelta didella Brooklyn più vera e nascosta fa da cornice a da sponda alle scene più surreali (soprattutto quelle affidate acome Christopher 'Doc' Lloyd Matt Dillon , Josh Pais, John Ortiz e Ann Margret ) e tra immancabili morali, carpe diem dolciari e favolistiche sorprese finali il film ci accompagna verso il traguardo di questa commedia