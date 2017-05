Alien: Covenant - La recensione del nuovo film di Ridley Scott

C'è ancorasu quanti e come debbano essere organizzati gli 'anelli di congiunzione' nella catena con cui Ridley Scott ha deciso di legare a sé la sua creatura dopo le delusioni dell'evoluzione della saga. Ma alla confusione siamo abituati, nello spazio e nelle varie, soprattutto dopo il raffazzonato Prometheus , le suee la necessità di porvi rimedio. Con questo Alien: Covenant Attratti dal radiofaro delladi, davamo quasi per scontato che si arrivasse, anche per le ripetute notizie relative al doppio ruolo di Michael Fassbender . Ma, al netto di una reiterata tendenza a innescare l'azione grazie adi scienziati e astronauti iper addestrati (il recente Life ne è esempio lampante ), per una voltaLa scelta di(già sceneggiatore de Il gladiatore e Skyfall) sembra davvero esser stata particolarmente fortunata. Soprattutto in prospettiva. Gli accenni confusi del precedente stavolta sie in un alternarsi di situazioni che non fanno perdere coerenza alla storia pur movimentandone il ritmo. Iintorno al quale ruotano le diverse direttrici permettendo divagazioni al limite del filosofico, a partire dal prologo (il quasi lirico flashback affidato a Guy Pearce ).Coscienza e autocoscienza,, limiti naturali e la legittimità dell'oltrepassarli, a quale costo e con quali conseguenze, sono - ancor più della parte 'action' - i pilastri del racconto insieme alla solidità crescente della definizione della parte più prettamente. La 'lezione' è quella antica: è più sensuale l'immaginazione che il porno, meglio temere l'inconoscibile che dare corpo al pericolo. Al mostro, almeno, visto che sono proprio, quindi, gestita in maniera attenta da un film che si dimostra in grado di 'ripartire' ogni volta, e più riprese. Nonostante snodi narrativi prevedibili, anche in quanto dovuti. Un 'tesoretto', comunque, da far fruttare; magarisugli Ingegneri, rimasti troppo sullo sfondo, e sul loro ruolo. Che sarebbe un peccato ignorare a favore di una eccessiva responsabilizzazione del divin androide senza scrupoli.Una nota conclusiva sui personaggi, ci permette - in attesa di verificare le astruse teorie che la riguardano - di dare il giusto risalto alla 'nuova Ripley', la Daniels di Katherine Waterston e aldi Danny McBride . E di chiederci il senso della apparizione 'mediata' di James 'prezzemolino' Franco . Vedremo se con il prossimo capitolo - a quanto pare già scritto - arriveranno risposte, o altri quesiti.