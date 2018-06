The Walking Dead, confermato il salto temporale nella stagione 9

La nuova showrunner di The Walking Dead , Angela Kang, ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo la promozione a un evento AMC. La sceneggiatrice ha incontrato la stampa e ha rivelato alcune delle sue intenzioni riguardo la nona stagione della serie, una vera e propria sfida perché vedrà la dipartita di Andrew Lincoln (anche se AMC deve ancora confermare ufficialmente la cosa) e probabilmente quella di Lauren Cohan , l'interprete di Maggie che si dovrà dividere con il set della serie ABC

Almeno una cosa è confermata: il salto temporale in avanti che replicherà quello avvenuto nei fumetti dopo la sconfitta di Negan, e che era stato suggerito da alcuni flashforward nella stagione 8 (fasulli, in realtà, perché si vedeva anche Carl). “Giocheremo con il tempo in questa stagione, perciò salteremo avanti nella storia”, ha dichiarato Kang. “Stiamo lavorando a una stagione con grandi elementi di novità. Vedrete delle cose piuttosto divertenti. Mi sto concentrando molto sui personaggi principali e i loro rapporti così longevi, ma anche sui nostri fantastici comprimari”.