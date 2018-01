The Walking Dead Conferma la stagione 9, la serie continua con un nuovo Showrunner

Colpi di scena traumatici e momenti cupi, sono quelli nei quali abbiamo abbandonato Rick e compagni, costretti ad affrontare la riscossa di Negan, prima di salutarci per la pausa invernale della season 8 di The Walking Dead . Ma seè stato l'ultimo episodio trasmesso della popolare serie, la AMC ha approfittato del momento di riposo per dare delle anticipazioni su quello che sarà… A partire dalladel popolare post-apocalyptic horror televisivo, anche seL'attuale showrunner, infatti, venendo promosso al ruolo di 'Chief Content Officer' con il compito di supervisionare l'intero 'universo' Walking Dead (comprendente The Walking Dead, Fear the Walking Dead e una serie di potenziali altri sfruttamenti del marchio su diverse piattaforme), ha lasciato vacante il suo posto, cheverrà occupato da, sceneggiatrice dello show sin dal 2011 e co-executive producer dal 2013, che diventerà executive producer e: questa la dichiarazione con la quale il presidente del network Charlie Collier ha commentato il reimpasto.Nonostante il calo di ascolti di cui parlammo in occasione delle ipotesi relative alla prosecuzione dello show , TWD continua a essere una 'macchina da guerra' e non sorprende che la Kang si sia detta- ha aggiunto e concluso. -