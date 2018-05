The Walking Dead, Andrew Lincoln pronto a lasciare dopo la stagione 9?

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo



ATTENZIONE: LIEVI SPOILER DA THE WALKING DEAD.



Stando a una voce riportata da Collider, i fan di Stando a una voce riportata da Collider, i fan di The Walking Dead si devono preparare all'uscita di scena più grande di tutte. A quanto pare, Andrew Lincoln lascerà la serie al termine della stagione 9, la prossima, durante la quale apparirà solo in sei episodi. AMC avrebbe anche offerto a Norman Reedus , interprete di Daryl, una somma notevole per restare a bordo ed ereditare la posizione di personaggio maschile principale.

L'uscita di scena di Rick era nell'aria da tempo. Non solo The Walking Dead è un impegno considerevole per un attore come Lincoln, che negli ultimi anni ha faticato a trovare spazio per altri ruoli, ma l'arco del personaggio sembra giunto al termine quando Rick Grimes ha traghettato la sua comunità verso il futuro sconfiggendo Negan. Resta il sapore amaro della pessima scelta che AMC ha fatto eliminando Carl (Chandler Riggs) che, a questo punto, sarebbe potuto diventare l'erede del padre.

C'è inoltre il dubbio sulla partecipazione futura di un altro protagonista della serie, Lauren Cohan (Maggie), che nella prossima stagione sarà impegnata anche nella nuova serie Whiskey Cavalier sulla ABC. La Cohan apparirà in sei puntate nella prossima stagione, e potrebbe fare la stessa fine di Rick.

Tenete presente che, per ora, quella sulla fuoriuscita di Lincoln è solamente una voce. Ma una voce abbastanza credibile se si pensa che AMC sta tentando con tutte le forze di rinnovare The Walking Dead per renderla ancora una volta il successo degli anni migliori.