The Banker’s Wife, sarà Rosamund Pike la protagonista del mystery televisivo

L'avevate amata in Gone Girl, A United Kindom o Hostiles? Finalmente vedrete - anche sul piccolo schermo - Rosamund Pike nell'del libro di Cristina Alger,. Il Financial Thriller, ambientato nel mondo degli affari internazionali, tra Ginevra e Parigi, Londra e New York, sarà incentrato sul mistero di un aeroplano precipitato e sulla scomparsa di Matthew Lerner, banchiere 'offshore', e sul: Annabelle, la vedova, e la giornalista Marina Tourneau.A occuparsi della sceneggiatura sarà la stessa, qui anche executive producer al pari della Pike e della regista designata. Che dovrebbe essere ladi Twin Peaks, West Wing, Geeks e dei pilot di Una mamma per amica e Pretty Little Liars (oltre che vincitrice di due DGA awards). Sarà un ritorno al passato per le due, che avevano già collaborato in diverse stagioni della Homeland di Showtime.Il libro originario - il terzo dell'autrice, dopo The Darlings e This Was Not The Plan - è ispirato aigià affrontati nel recente The Post di Steven Spielberg , e qui esplorati da un punto di vista completamente diverso. Un impegno importante per Rosamund Pike, che nel frattempo sarà nel dramma(nei panni della legendaria reporter del Sunday Times Marie Colvin) e in un paio di produzioni televisive seriali, attualmente in pre-produzione:e l'animato