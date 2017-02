Rosamund Pike, i dieci ruoli dell'ex Bond Girl

Rosamund Pike, i dieci ruoli con cui ci ha conquistato

Ha compiuto trentotto anni lo scorso 27 gennaio, Rosamund Pike, attrice inglese la cui carriera cinematografica è stata lanciata nel 2002, quando ha prima sedotto e poi cercato di uccidere Pierce Brosnan in 007 - La morte può attendere.



Aveva poco più di vent'anni all'epoca: il battesimo del fuoco nei panni della Bond Girl è stato il trampolino della sua carriera, proseguita con una serie di ruoli che hanno incastonato il suo fascino all'interno di diverse epoche nel tempo: moglie del libertino Johnny Depp, sorella di Keira Knightley in Orgoglio e pregiuzio, amica di Carey Mulligan nell'Inghilterra degli anni Sessanta di An Education.



Nel corso degli anni la Pike ha sempre cercato di sfuggire a un unico tipo di ruolo, sperimentando anche la commedia, perfino quella demenziale al fianco dello specialista Rowan Atkinson.



Sullo schermo è stata una guerriera tra gli dei e una "damigella in pericolo" salvata da Tom Cruise. Nel 2014 ha dimostrato di saper reggere interamente un film, dando vita a una delle femme fatale più interessanti viste sul grande schermo negli ultimi vent'anni: la protagonista de L'amore bugiardo - Gone Girl, un personaggio grazie al quale ha sfiorato l'Oscar.



Sexy, enigmatica ma anche in grado di prendersi in giro, Rosamund Pike sta costruendo una carriera fuori dagli schemi, dimostrandosi solida attrice di supporto e arma segreta di un regista quando interpreta un ruolo di punta.



In occasione dell'uscita di A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia, vi presentiamo i ruoli con cui ci ha conquistato.