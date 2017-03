Stasera in TV 28 marzo: Il cavaliere oscuro - Il ritorno chiude la trilogia di Nolan su Batman

Dopo Batman Begins Il Cavaliere Oscuro , con Il cavaliere oscuro - Il ritorno arriva la degna. Forse nel film meno apprezzato dalla critica e meno 'perfetto', eppure potente e impreziosito dalla presenza di grandi 'comprimari' come il Bane di Tom Hardy Terzo ed ultimo capitolo della saga creata e diretta da Christopher Nolan (sceneggiata dal fratello Jonathan Nolan e da David S. Goyer) dedicata all'uomo pipistrello. Dopo aver guadagnato il disprezzo e l'odio degli abitanti di Gotham City per essersi preso il demerito degli omicidi commessi da Harvey Dent, il cavaliere oscuro, dovrà vedersela con un nuovo temibile nemico: Bane. Bruce Wayne conosce anche una bellissima ed attraente donna, si tratta di Selina Kyle (Catwoman).Girato a Pittsburgh con il titolo fittizio di, il film di Nolan continua a vivere anche nei dettagli sopravvissutigli… Come le sette 'Tumbler' create per la trilogia e finite tra magazzini ed eventi pubblici nel Regno Unito. Tra le 'realizzazioni' notevoli, sicuramente anche il sistema di cavi, assicurati a gru ed elicotteri, utilizzato per far volare il, o la lapide che vediamo nella scena finale del film nel cimitero della famiglia Wayne, in origine quella di Miranda Tate, nome cancellato in digitale per sovrapporvi quello utilizzato nel film. Da ricordare anche il particolare(personaggio costruito da Bob Kane a partire dall'amata Hedy Lamarr). E dire che pensava di dover sostenere il provino per Harley Quinn e che dovette sgominare la concorrenza di Natalie Portman, Keira Knightley, Gemma Arterton, Blake Lively, Charlotte Riley (all'epoca fidanzata di Tom Hardy) e soprattutto Kate Mara e Jessica Biel, che con lei vennero sottoposte allo screen test definitivo. Una chicca tutta italiana, è quella della citazione delda parte di un Alfred Pennyworth particolarmente nostalgico nel ricordare il proprio viaggio in Italia.Circa 400 pagine di script (nella prima bozza) per raccontare il 'Dolore', tema di questo ultimo capitolo della trilogia (gli altri erano stati 'Paura' e 'Caos'), erano forse un po' troppe. Secondo alcuni, anche le versioni successive, defalcate, non ci hanno consegnato una storia esente da critiche, soprattutto per quel che riguarda durata e logorrea narrativa, ma ciò non toglie che il risultato finale sia. Spesso determinate dal corto circuito che provoca il protratto, tessere di un mosaico spettacolare nel quale le new entry (più della bellissima Marion Cotillard) si inseriscono in un contesto generale fatto dia. Una "degna conclusione di una trilogia ormai incisa a tutti gli effetti nella cultura pop".L'abbiamo vista mille volte, ci ha lasciato a bocca aperta sin dai primi trailer, maresta uno dei momenti più spettacolari e iconici del film e dell'intera saga. Realizzata grazie alla fondamentale intercessione del produttore esecutivo Thomas Tull (coproprietario dei Pittsburgh Steelers) e filmata all', anche per la coincidenza del nero e giallo della squadra con i colori dei. Inizialmente si era pensato di sfruttare una partita di hockey o di basket, ma la scelta venne orientata dalla ritardata demolizione della locale Civic Arena. Costringendo così a un superlavoro tutta la crew, anche per la necessità di gestire circa 10.000 comparse sugli spalti (costrette a vestire 'invernale' nonostante le riprese estive) e molti veri giocatori degli Steelers (Hines Ward, Ben Roethlisberger, Troy Polamalu, Willie Colon, Maurkice Pouncey, Mike Wallace, Heath Miller, Aaron Smith, Ryan Clark, James Farrior, LaMarr Woodley e Casey Hampton) sul campo., i riconoscimenti 'migliori' arrivarono da Golden Trailer Awards (Miglior Blockbuster trailer estivo, Miglior Blockbuster poster estivo e Miglior poster internazionale) e Hollywood Film Festival (Hollywood Film Award per la migliore attrice a Marion Cotillard, Miglior fotografo a Wally Pfister e Miglior film a Charles Roven, Christopher Nolan e Emma Thomas).