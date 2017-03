Stasera in TV, 14 marzo: Batman Begins di Christopher Nolan, un 'Cavaliere' difficile da battere

Il Batman Begins di Christopher Nolan arrivò - dopo una serie di passi falsi o di eroi che oggi appaiono troppo vintage o 'for fan' - a riconquistare il pubblico degli appassionati di fumetti, gli spettatori di ogni tipo e a contrastare lo strapotere Marvel nei CineComics. Impresa compiuta grazie alla mano del regista di Inception e Memento e alla presenza di Christian Bale & Co., che realizzarono quello che secondo molti resta il miglior film mai girato sulle avventure dell' eroe creato da Bob Kane e Bill Finger (poi seguito da Il cavaliere oscuro nel 2008 e Il cavaliere oscuro - Il ritorno nel 2012).Testimone inerme da ragazzino della morte dei genitori, il ricco Bruce Wayne è divorato dai sensi di colpa e dal desiderio di vendetta. Abbandona la sua città e gira il mondo alla ricerca del modo di debellare il male. Ma rischia di diventare strumento di una misteriosa setta che, per raggiungere i suoi obiettivi, è pronta a tutto. Tornato a Gotham City, la trova in preda al caos e alla delinquenza. La sua stessa società, la Wayne Enterprise, è in mano a un uomo che pensa solo al potere e a moltiplicare i guadagni. Si trasforma così nell'Uomo Pipistrello, il giustiziere mascherato, per riportare ordine e giustizia.Mentre per Nolan l(non a caso il 'replicante' Rutger Hauer è presente anche qui nei panni di Mr. Earle), mentre la motivazione principale. Ma nel 1991 la Warner aveva commissionato a Darren Aronofsky il soggetto di, in collaborazione con lo stesso Frank Miller e con Clint Eastwood come protagonista… ma gli Studios non amarono lo script e non se ne fece nulla. Divertente sottolineare il fatto per cui Katie Holmes è la seconda moglie di Tom Cruise a interpretare una donna amata da Batman, dopo la Chase Meridian di Nicole Kidman in Batman Forever del 1995Un film che non sconta il passare degli anni e che - con tutta la trilogia di Nolan (nonostante gli eccessi autocritici di Bale ) - sembra aver, dopo le poco convincenti precedenti prove. Una lunga attesa (anche per scelta della Warner) che pagò e che ancora oggi molti considerano un 'miracolo'. Almeno in attesa del Batman che doveva essere di Ben Affleck … Dalleallo, dallo scontro conconvincenti a un cast difilm dopo film, al fianco del protagonista. E sin dal primo capitolo della trilogia. Un'indagine interiore, un viaggio nel 'sottosuolo', un'avventura action e crime dai toni - anche visivi - ricchi di carisma e corposità: tutto equilibrato in maniera omogenea e godibilissima.Il durodi Bruce agli ordini del Ducard di Liam Neeson non arriva ad ambire a questo titolo, ma certo pone le basi per la successivae alla decisione di affrontare la propria più grande paura, facendone un'arma: quella per i. Protagonisti, insieme al nostro eroe - in piena 'metamorfosi' - della. Menzione speciale per la battuta (indimenticabile 'one liner', finita anche sulle magliette del film) diretta al Lucius Fox di Morgan Freeman che gli stava mostrando la nuova futura Bat-mobile (un mix tra una Lamborghini e un Hummer):La nomination all'di Wally Pfister fu la punta di un iceberg enorme di sole candidature (BAFTA, Empire, Hugo, MTV, tc)… Ma il film vinse anche, seppur minori, come quello per i Migliori Stunt della Phoenix Film Critics Society, per il miglior DVD e Blu-ray ai Golden Schmoes Awards e ai IGN Summer Movie Awards, il Miglior Eroe degli MTV Movie Awards, il Miglior Botteghino per l'ASCAP e l'Ultimate Scream dei premi omonimi. Oltre a cinque Saturn Awards e tre Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films Awards… e la