Peter Dinklage sull'ultimo giorno di riprese di Game of Thrones: “È stato molto triste”

Intervistato subito dopo la consegna del premio, Dinklage ha parlato della fine delle riprese dell'ultima stagione lo scorso luglio. “”. “Sono certo che abbiate sentito altri attori dire questo prima di me, ma in questo caso ero lontano da casa, vivo a New York e giravamo in Europa. Perciò molte volte ero costretto a restare là, non potevo tornare a casa nel weekend e così ho messo radici nella comunità irlandese e in qualche altro paese in cui giravamo”, ha aggiunto. “Dirci addio è stato difficile, perché non stavamo salutando solo la serie, ma la nostra vita in quei luoghi”.