Emmy, Il trono di spade e The Marvelous Mrs. Maisel tra i vincitori del 2018

Premi anche a Black Mirror, The Crown, The Americans, Godless e Westworld

18.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Amy Sherman-Palladino ha ritirato gli Emmy per la migliore sceneggiatura e la regia. Sono stati consegnati gli Emmy Awards 2018, ed è stato un trionfo per The Marvelous Mrs. Maisel . La serie Amazon ha infatti incassato i premi per la migliore serie nella categoria commedia, le migliori attrici, sia protagonista che non protagonista, e la creatriceha ritirato gli Emmy per la migliore sceneggiatura e la regia.

Peter Dinklage). In ambito drama, hanno vinto alla grande anche The Americans e The Crown. Netflix ha portato a casa premi per Black Mirror e per gli attori di Seven Seconds e Godless. Thandie Newton ha infine vinto come attrice non protagonista in una serie drammatica per Westworld. Ecco tutti i vincitori degli Emmy 2018. Il trono di spade ha ottenuto i premi per la migliore serie drammatica e l'attore non protagonista (). In ambito drama, hanno vinto alla grande anche. Netflix ha portato a casa premi pere per gli attori diha infine vinto come attrice non protagonista in una serie drammatica per. Ecco tutti i vincitori degli Emmy 2018.

Serie drammatica

Il trono di spade (HBO)

Serie commedia

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Serie limitata

American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace (FX)

Attrice protagonista in una serie drammatica

Claire Foy, The Crown (Netflix)

Attore protagonista in una serie drammatica

Matthew Rhys, The Americans (FX)

Attrice protagonista in una serie commedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Attore protagonista in una serie commedia

Bill Hader, Barry (HBO)

Attrice protagonista in una serie limitata o film

Regina King, Seven Seconds (Netflix)

Attore protagonista in una serie limitata o film

Darren Criss, American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace (FX)

Attrice non protagonista in una serie drammatica

Thandie Newton, Westworld (HBO)

Attore non protagonista in una serie drammatica

Peter Dinklage, Il trono di spade (HBO)

Attrice non protagonista in una serie commedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Attore non protagonista in una serie drammatica

Henry Winkler, Barry (HBO)

Attrice non protagonista in una serie limitata o film

Merritt Wever, Godless (Netflix)

Attore non protagonista in una serie drammatica

Jeff Daniels, Godless (Netflix)

Competizione reality

RuPaul's Drag Race (VH1)

Talk show

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Varietà

Saturday Night Live (NBC)

Attrice ospite in una serie drammatica

Samira Wiley, The Handmaid's Tale (Hulu)

Attore ospite in una serie drammatica

Ron Cephas Jones, This Is Us (NBC)

Attrice ospite in una serie commedia

Tiffany Haddish, Saturday Night Live (NBC)

Attore ospite in una serie commedia

Katt Williams, Atlanta (FX)

Film per la TV

Black Mirror, "USS Callister" (Netflix)

Reality show strutturato

Queer Eye (Netflix)

Reality show non strutturato

United Shades of America With W. Kamau Bell (CNN)

Presentatore per un reality

RuPaul, RuPaul's Drag Race (VH1)

Serie short form – Commedia o dramma

James Corden's Next James Corden (CBS)

Attrice in una serie short form – Commedia o dramma

Christina Pickles, Break A Hip

Attore in una serie short form – Commedia o dramma

James Corden, James Corden's Next James Corden

Serie short Form – Non-fiction o reality

Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown (CNN.com)

Serie short form – Varietà

Carpool Karaoke: The Series (Apple Music)

Regia per una serie commedia

The Marvelous Mrs. Maisel, "Pilot" (Amazon)

Regia per una serie varietà

Saturday Night Live, "Host: Donald Glover" (NBC)

Regia per una serie drammatica

The Crown, "Paterfamilias" (Netflix)

Regia per una serie limitata, film o special drammatico

American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, "The Man Who Would Be Vogue" (FX)

Regia per uno special varietà

The Oscars (ABC)

Regia per un reality

RuPaul's Drag Race, "10s Across The Board" (VH1)

Special varietà (Live)

Jesus Christ Live Superstar (NBC)

Sceneggiatura per una serie commedia

The Marvelous Mrs. Maisel, "Pilot" (Amazon)

Sceneggiatura per una serie drammatica

The Americans, "Start" (FX)

Sceneggiatura per una serie limitata

Black Mirror, "USS Callister" (Netflix)

Sceneggiatura per una serie varietà

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Sceneggiatura per uno special varietà