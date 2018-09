Game of Thrones, otto teorie che dovreste ricordare prima della stagione 8

Il drago ha tre teste

Daenerys ha ricevuto questa "soffiata" dal defunto fratello Rhaegar in una visione. Ma che vuol dire che "il drago ha tre teste"? Per molti, che i tre draghi dovranno essere cavalcati da altrettanti membri della famiglia Targaryen. Uno è Dany, l'altro, ora lo sappiamo, è Jon. E il terzo?



Il terzo potrebbe essere Tyrion, che molti sospettano essere figlio di Aerys Targaryen e Joanna Lannister, violentata dal re folle. Il che spiegherebbe anche l'odio di Tywin per il "figlio". In effetti, si è visto già che Tyrion è in grado di avvicinarsi ai draghi senza essere incenerito sul posto, il che proverebbe il suo sangue reale.



Purtroppo, dopo il Re della Notte ha ucciso Viserion per cavalcarlo in versione non-morta, sembra che la serie intenda rispondere in questa maniera alla profezia. Sempre che Bran Stark non si impossessi di Viserion grazie alla sua abilità da metamorfo, guidandolo in battaglia come terza testa del drago. Il che ci porta alla prossima teoria...