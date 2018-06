NOTIZIE

Via libera a un prequel di Game of Thrones, racconterà l'Era degli Eroi

11.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman) e George R.R. Martin, e ora sappiamo anche qualche dettaglio in più sulla storia. HBO ha dato ufficialmente il via libera a uno dei prequel di Game of Thrones . In particolare, si tratta della serie ideata da(Kick-Ass, Kingsman) e, e ora sappiamo anche qualche dettaglio in più sulla storia.

La serie, ancora senza titolo, sarà ambientata millenni prima de Il trono di spade, durante un'era di Westeros nota come Età degli eroi. Un periodo iniziato diecimila anni prima degli eventi attuali e durato per quattromila anni. I due eventi che lo incorniciano sono il patto che conduce alla pace tra i Primi Uomini e i Figli della Foresta, da un lato, e l'invasione degli Andali dall'altro.

Si tratta, secondo la mitologia di Martin, di un'era abbastanza leggendaria, della quale non si hanno notizie certe in quanto la scrittura non era ancora stata introdotta nel mondo del Ghiaccio e del Fuoco. In quest'epoca hanno avuto origine due casate fondamentali nella storia di Westeros, gli Stark e i Lannister. Vedremo, teoricamente, il famigerato Bran il costruttore, patriarca degli Stark, e Lann l'astuto, antenato dei Lannister. E potremmo anche scoprire in dettaglio le origini del Re della Notte.

La scelta di ambientare la serie in un periodo di tempo così remoto dà massima libertà a Goldman e Martin di inventare molte cose. E infatti la sinossi già avverte che il prequel narrerà “la discesa del mondo dall'epoca d'oro degli eroi alla sua ora più nera. Solo una cosa è certa: dagli orrendi segreti della storia di Westeros alle vere origini degli estranei, ai misteri dell'Est e gli Stark della leggenda – non è la storia che pensavamo di conoscere”.

Dobbiamo aspettarci che la serie vada in onda intorno al 2020: il responsabile della programmazione HBO Casey Bloys ha dichiarato che i prequel non vedranno la luce se non almeno un anno dopo la conclusione di Game of Thrones.

Fonte: Variety