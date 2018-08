NOTIZIE

Game of Thrones, non aspettatevi la stagione 8 prima dell'estate

27.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Joe Bauer, dicono diversamente: cioè che il lavoro sugli effetti de Il trono di spade durerà fino a maggio 2019. L'ottava stagione di Game of Thrones potrebbe arrivare più tardi del previsto, in estate 2019 o forse anche dopo. Le ultime voci dicevano che la stagione finale della serie HBO sarebbe arrivata il prossimo aprile. Ma alcune dichiarazioni appena rilasciate dal supervisore degli effetti visivi della serie,, dicono diversamente: cioè che il lavoro sugli effetti de Il trono di spade durerà fino a maggio 2019.

Bauer sostiene dunque che Game of Thrones 8 potrà essere candidato agli Emmy nel 2020, e che quindi andrà in onda dopo il 31 maggio. “Lavoreremo alla stagione 8 fino a maggio 2019 – continua – Ma le riprese del Parlando dell'eleggibilità agli Emmy, che si estendono alle serie trasmesse entro il 31 maggio di un particolare anno, Bauer ha detto a The Huffington Post che “Tra due anni saremo idonei alla candidatura per il lavoro sulla stagione 8, che stiamo appena cominciando”.“Lavoreremo alla stagione 8 fino a maggio 2019 – continua – Ma le riprese del prequel inizieranno a febbraio, per lo meno il pilot. Dunque saremo ancora molto indaffarati sulla stagione 8 quando inizieranno”.

È dunque molto probabile che si parli di una programmazione estiva, anche se HBO potrebbe non avere fretta e aspettare fino all'autunno. Almeno una cosa, per Bauer, è certa: la serie finirà come deve finire. “Penso che il finale sia molto coraggioso. È molto fedele all'essenza di Game of Thrones e, sapendo come andrà a finire, non vedo davvero nessun altro modo in cui potrebbe concludersi. Obbiettivamente, penso che il modo in cui finisce sia come deve finire”.