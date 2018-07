Netflix, film e serie TV da vedere ad agosto

Agosto è alle porte, e nel mese in cui Netflix promette nuove icone per i profili degli abbonati - più personalizzabili e tematiche - sono molte le offerte della piattaforma di streaming più popolare… come sempre! Film originali e serie, documentari e anime, consigli per il binge watching e anticipazioni… Come potete vedere nel video che vi presentiamo e nelle segnalazioni che seguono:



Già ampiamente annunciato, il ritorno del papà dei Simpson e di Futurama sarà disponibile a partire dal 17 agosto ; data in cui potremo scoprire le fantastiche avventure della giovane e alcolizzata principessa Bean, del suo esuberante compagno Elfo e il proprio demone personale Luci, per non parlare di orchi, spiriti, arpie, folletti, troll, trichechi e pazzi vari...La miniserie televisiva indiana composta di un unico film diviso in tre diverse parti è forse la proposta più interessante del mese per gli amanti dell'horror (che potrebbero gradire anche l'inquietante Afflicted). Un nuovo esempio della svolta 'da brividi' di una delle cinematografie più interessanti sul mercato.Tredici episodi che hanno già suscitato delle polemiche, apparentemente utili solo a rendere la black comedy ideata da Lauren Gussis ancora più attesa. Con buona pace dei tanti firmatari della petizione citata dal The Guardian - che accusava la serie di 'fat-shaming',potremo seguire la metamorfosi di Patty, adolescente vendicativa e bullizzata interpretata dalla Debby Ryan di Jessie Molto pubblicizzata è anche la commedia. Scopriremo la giovane protagonista abbandonata sull’altare che, dopo una vita da dirigente pubblicitaria full time, decide di partire per la crociera prevista come luna di miele facendosi accompagnare dal padre, con cui non aveva rapporti da un po’ di tempo.A contendere il pubblico degli adolescenti alle serie soprannaturali(otto episodi sulla fuga romantica di due giovani 'gifted') e(nella quale l'invidiosa Zenko si impossessa del corpo della liceale Ayumi, e della sua vita) ci sarà anche l'adattamento del bestseller di Mary Ann Shaffer e Annie Barrows interpretato da Lily James (Mamma Mia! Ci risiamo), nei panni della anticonformista Juliet Ashton protagonista.Di seguito, con le relative date di distribuzione:TALE PADRE – 03/08/2018BRIJ MOHAN AMR RAHE – 03/08/2018PERDIDA – 09/08/2018THE PACKAGE – 10/08/2018IL CLUB DEL LIBRO E DELLA TORTA DI BUCCE DI PATATE DI GUERNSEY – 10/08/2018THE MOTIVE – 17/08/2018TUTTE LE VOLTE CHE HO SCRITTO TI AMO – 17/08/2018AFTER PARTY – 24/08/2018LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA – 31/08/2018CHICAGO – 01/08/2018IL PAZIENTE INGLESE – 01/08/2018INVISIBLE – 01/08/2018GET THE GRINGO – 01/08/2018QUESTI SONO I 40 – 02/08/2018BRIDGET JONES’S BABY – 04/08/2018THE MILLIONAIRE – 04/08/2018IL TRADITORE TIPO – 05/08/2018I KILL GIANTS – 06/08/2018SE DIO VUOLE – 09/08/2018FOREVER YOUNG – 10/08/2018IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL’ANELLO – 18/08/2018OCEAN’S ELEVEN – 21/08/2018OCEAN’S TWELVE – 21/08/2018OCEAN’S THIRTEEN – 21/08/2018HANNIBAL – 23/08/2018MARVEL’S DOCTOR STRANGE – 25/08/2018MATILDA – 26/08/2018CHE PASTICCIO, BRIDGET JONES! – 29/08/2018FLAVORS OF YOUTH: INTERNATIONAL VERSION – 04/08/2018SWITCHED – 01/08/2018SHOOTER (Stagione 3) – 03/08/2018 – Episodi settimanaliMR.SUNSHINE – 04/08/2018 – Episodi settimnanaliTHE JOEL MCHALE SHOW CON JOEL MCHALE (Parte 2) – 05/08/2018THE JUDGEMENT – 06/08/2018BETTER CALL SAUL (Stagione 4) – 07/08/2018 – Episodi settimanali72 ANIMALI PERICOLOSI: ASIA – 10/08/2018AFFLICTED – 10/08/2018ALL ABOUT THE WASHINGTONS – 10/08/2018INSATIABLE – 10/08/2018LA CASA DE LAS FLORES – 10/08/2018MILLION POUND MENU – 10/08/2018DISINCANTO – 17/08/2018MAGIC FOR HUMANS – 17/08/2018STAY HERE – 17/08/2018ULTRAVIOLET – 17/08/2018DEADWIND – 23/08/2018GHOUL – 24/08/2018THE INNOCENTS – 24/08/2018OZARK (Stagione 2) – 31/08/2018ULTIMATE BEASTMASTER: SURVIVAL OF THE FITTEST – 31/08/2018INSIDE THE CRIMINAL MIND – 31/08/2018PARADISE PD – 31/08/2018METEOR GARDEN – Nuovi Episodi in agostoDEMETRI MARTIN: THE OVERTHINKER – 10/08/2018BERT KREUSCHER: SECRET TIME – 24/08/2018THE COMEDY LINE UP – 31/08/2018ZION – 10/08/2018THE INVESTIGATOR: A BRITISH CRIME STORY (Stagione 2) – 19/08/2018FOLLOW THIS – 23/08/2018STEVEN UNIVERSE (Stagione 1) – 01/08/2018REGAL ACADEMY – 01/08/2018THE PONYSITTERS CLUB – 10/08/2018PINKY MALINKY – 17/08/2018