Mamma Mia! Ci risiamo - Ecco il primo trailer con Lily James nei panni di una giovane Meryl Streep 

Si torna a celebrare l'amore e cantare gli Abba in Grecia nel pre-sequel in arrivo nelle sale a settembre

21.12.2017 - Autore: La redazione



La Universal Pictures scatena in rete il primo trailer di Mamma Mia! Ci risiamo . Il sequel arriverà esattamente a dieci anni dal film originale uscito negli USA nell'estate 2008 e tratto dal celebre musical scritto dae basato sulle canzoni degli ABBA: è stato allestito per la prima volta a Londra nel 1999.

Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Christine Baranski, Julie Walters e Amanda Seyfried. Tra le new entry troviamo anche Lily James (nei panni della giovane Donna, il ruolo della Streep), Cher e Andy Garcia. Il nuovo film, diretto da Ol Parker , è ancora intepretato da. Tra le new entry troviamo anche(nei panni della giovane Donna, il ruolo della Streep)



Qui il trailer:







Il film è il primo sequel della carriera di Meryl Streep, sebbene non sia totalmente esatto definirlo un sequel. Mamma Mia 2 sarà infatti un pre-sequel: andrà avanti e indietro nel tempo rispetto agli eventi raccontati nell'originale. Vedremo dunque i protagonisti da giovani sempre travolti dall'amore. Torneremo sull'isola greca di Kalokairi, dove ascolteremo canzoni degli ABBA inedite rispetto al film precedente.



Mamma Mia! Here We Go Again (questo il titolo originale) arriverà nei cinema dal 6 settembre 2018.