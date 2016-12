inTreatment: svelato il cast della terza stagione

Dopo aver conquistato il pubblico italiano come rifacimento dell' omonima serie HBO realizzata a partire da uno show israeliano (Be' Tipul), inTreatment ci aveva regalato una seconda stagione, della quale ci aveva abbondantemente parlato Greta Scarano , new entry al fianco di Michele Placido e Sergio Castellitto . Oggi di nuovo in pista per la nuova annata, nella quale il cast diretto da Saverio Costanzo ed Edoardo Gabbriellini si arricchisce della presenza diSonodella "serie che ha portato la psicoanalisi in tv". Ben 35, inediti, che andrannoe che finalmente ci sveleranno - tra le attese novità - la creazione di, interpretati rispettivamente da Diele e Michelini, due caratteri completamente inediti rispetto a tutte le altre versioni della serie e che arricchiscono l’adattamento italiano.Dopo il successo delle prime due stagioni, accolte con entusiasmo da pubblico e critica, Sergio Castellitto sarà quindi di nuovo il dottor Mari , lo psicoanalista più famoso della tv. Dietro la macchina da presa, come detto, ancora(Hungry Hearts, Private), affiancato nella regia di una parte degli episodi da(Padroni di casa, B.B. e il cormorano).A completare l'affresco i nuovi pazienti - che impareremo a conoscere, in quanto protagonisti di una puntata a settimana - interpretati da Margherita Buy (), Domenico Diele (), Giulia Michelini (), Brenno Placido () e Giovanna Mezzogiorno interpreterà, la psicoanalista da cui lo stesso Mari va in terapia.